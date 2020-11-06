Суд в США назначил дату оглашения повторного приговора россиянке Осиповой

Повторный приговор россиянке Богдане Осиповой, которую в США обвинили в похищении собственных детей, будет оглашён 8 января 2021 года. Об этом сообщили в Федеральном окружном суде Канзаса.

«Повторный приговор будет оглашён 8 января 2021 года посредством видеоконференции, и подсудимой необходимо будет явиться в офис, осуществляющий надзор за осуждёнными, для участия в видеоконференции», — приводит ТАСС решение суда.

Ранее Апелляционный суд США постановил освободить из-под стражи Осипову.

Россиянка Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.