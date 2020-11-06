Суд в США назначил дату оглашения повторного приговора россиянке Осиповой
«Повторный приговор будет оглашён 8 января 2021 года посредством видеоконференции, и подсудимой необходимо будет явиться в офис, осуществляющий надзор за осуждёнными, для участия в видеоконференции», — приводит ТАСС решение суда.
Ранее Апелляционный суд США постановил освободить из-под стражи Осипову.
Россиянка Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.