В Колумбии за сутки выявили почти 10 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 9893 и достигло 1 117 977.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

Общее число летальных исходов в стране увеличилось за сутки на 196 и увеличилось до 32 209.

С момента начала пандемии в Колумбии выздоровели более 1 млн пациентов с коронавирусом.

Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».