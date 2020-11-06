В Колумбии за сутки выявили почти 10 тысяч случаев коронавируса
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
Общее число летальных исходов в стране увеличилось за сутки на 196 и увеличилось до 32 209.
С момента начала пандемии в Колумбии выздоровели более 1 млн пациентов с коронавирусом.
Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».