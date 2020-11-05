ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

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Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны.
ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны
  • © REUTERS/Mike Segar

Как передаёт ТАСС, документ был одобрен консенсусом без голосования.

Он предлагает всем странам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам «соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой, кто бы ни пытался доказать обратное.

По его словам, политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину» и штурмом брал Берлин.

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