Путин и Лукашенко обменялись мнениями по поводу выборов в США

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся в США на фоне президентских выборов.
Путин и Лукашенко обменялись мнениями по поводу выборов в США
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Что касается вчерашнего разговора, то да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать.

«Мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что неопределённость с итогами выборов может негативно отразиться на обстановке в мире, прежде всего в экономике.

4 ноября лидеры провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили Нагорный Карабах, а также сотрудничество в борьбе с COVID-19.

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