В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о текущей внутриполитической ситуации в республике, заявили в Кремле.

РИА Новости