В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Лукашенко

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Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о текущей внутриполитической ситуации в республике, заявили в Кремле.
В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопрос нагорнокарабахского урегулирования.

Оба лидера также высоко оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днём народного единства.

Ранее белорусские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.

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