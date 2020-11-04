В Кремле назвали темы телефонных переговоров Путина и Лукашенко
- РИА Новости
«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопрос нагорнокарабахского урегулирования.
Оба лидера также высоко оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днём народного единства.
Ранее белорусские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.