Макрон обсудит с Курцем в Вене 9 ноября борьбу с терроризмом
- Reuters
В ходе переговоров планируется также обсудить защиту внешних границ Евросоюза и отношения с Турцией.
Ранее в МВД Австрии заявили, что словацкие спецслужбы за некоторое время до теракта в Вене сообщили австрийской контрразведке о том, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии, однако затем произошла ошибка в цепочке передачи данных.
Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Курц назвал данную атаку терактом.
В результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14. Погибли пять человек, в том числе сам террорист.