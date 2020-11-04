Макрон обсудит с Курцем в Вене 9 ноября борьбу с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 ноября прибудет с визитом в Вену для обсуждения с канцлером Австрии Себастьяном Курцем борьбу с терроризмом, передаёт Vienna со ссылкой на австрийскую Федеральную канцелярию.

В ходе переговоров планируется также обсудить защиту внешних границ Евросоюза и отношения с Турцией.

Ранее в МВД Австрии заявили, что словацкие спецслужбы за некоторое время до теракта в Вене сообщили австрийской контрразведке о том, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии, однако затем произошла ошибка в цепочке передачи данных.

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Курц назвал данную атаку терактом.

В результате произошедшего пострадали 22 человека, задержаны — 14. Погибли пять человек, в том числе сам террорист.