Маас призвал обеспечить доверие к итогам президентских выборов в США

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Глава МИД Германии Хайко Маас призвал американских политиков обеспечить доверие к избирательному процессу и итогам президентских выборов в США.
Маас призвал обеспечить доверие к итогам президентских выборов в США
  • Reuters

«Явка на эти выборы в США была исторически высокой, как и, к сожалению, поляризация общества. Поэтому важно, чтобы все политики, которые могут напрямую влиять на граждан, обеспечили доверие к избирательному процессу и результатам голосования», — говорится в заявлении министра ФРГ.

Он подчеркнул, что пока рано подводить итоги голосования.

Ранее в штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о победе на выборах.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал «очень странной» потерю своего лидерства в ряде штатов, где он опережал Байдена.

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