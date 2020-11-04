Маас призвал обеспечить доверие к итогам президентских выборов в США
- Reuters
«Явка на эти выборы в США была исторически высокой, как и, к сожалению, поляризация общества. Поэтому важно, чтобы все политики, которые могут напрямую влиять на граждан, обеспечили доверие к избирательному процессу и результатам голосования», — говорится в заявлении министра ФРГ.
Он подчеркнул, что пока рано подводить итоги голосования.
Ранее в штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о победе на выборах.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал «очень странной» потерю своего лидерства в ряде штатов, где он опережал Байдена.