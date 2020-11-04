Министр обороны Германии заявила о взрывоопасной ситуации в США
- Reuters
По её словам, борьба между кандидатами ведётся «всеми средствами», идёт «битва» по поводу легитимности итогов голосования.
«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американские спецслужбы не зафиксировали серьёзных кибератак.
В США прошли всеобщие выборы. Пока небольшое преимущество у кандидата от Демократической партии Джо Байдена, однако подсчёт бюллетеней продолжается. При этом действующий глава государства Дональд Трамп объявил о «большом перевесе» в свою пользу.