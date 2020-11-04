Министр обороны Германии заявила о взрывоопасной ситуации в США

Соединённым Штатам может грозить конституционный кризис из-за результатов президентских выборов, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому телеканалу ZDF, назвав ситуацию взрывоопасной.

По её словам, борьба между кандидатами ведётся «всеми средствами», идёт «битва» по поводу легитимности итогов голосования.

«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы не зафиксировали серьёзных кибератак.

В США прошли всеобщие выборы. Пока небольшое преимущество у кандидата от Демократической партии Джо Байдена, однако подсчёт бюллетеней продолжается. При этом действующий глава государства Дональд Трамп объявил о «большом перевесе» в свою пользу.