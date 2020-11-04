Министр обороны Германии заявила о взрывоопасной ситуации в США

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Соединённым Штатам может грозить конституционный кризис из-за результатов президентских выборов, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому телеканалу ZDF, назвав ситуацию взрывоопасной.
Министр обороны Германии заявила о взрывоопасной ситуации в США
  • Reuters

По её словам, борьба между кандидатами ведётся «всеми средствами», идёт «битва» по поводу легитимности итогов голосования.

«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы не зафиксировали серьёзных кибератак.

В США прошли всеобщие выборы. Пока небольшое преимущество у кандидата от Демократической партии Джо Байдена, однако подсчёт бюллетеней продолжается. При этом действующий глава государства Дональд Трамп объявил о «большом перевесе» в свою пользу.

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