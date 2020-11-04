Спецслужбы США не зафиксировали серьёзных кибератак в день выборов
- Reuters
«Думаю, вы видите результат трёх с половиной лет активного сотрудничества (различных ведомств. — RT)», — отметил Кребс.
По его словам, в сравнении с тем, что было в 2016 году, власти подготовились гораздо лучше.
В США завершилось голосование на президентских выборах — в 09:00 мск закрылся избирательный участок на Алеутских островах. Пока небольшое преимущество имеет кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако подсчёт бюллетеней в ряде штатов продолжается. При этом действующий глава государства Дональд Трамп объявил о наличии «большого перевеса» в свою пользу.