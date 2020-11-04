Американист прокомментировал ситуацию с выборами в США

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в беседе с RT о неопределённости исхода президентских выборов в США, отметив, что это связано с удалённым голосованием.

По мнению специалиста, до начала пандемии кандидат от демократов Джо Байден был аутсайдером, но коронавирус, как отметил эксперт, на время «смешал все козыри Трампу».

При этом политолог отметил, что в настоящее время неопределённость присутствует.

«Благодарю тому, что многие голосовали по почте, удалённо. Результат будет известен через некоторое время, пока идут подсчёты», — заключил он.

Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в стране много мошенничества на выборах и он готов бороться с этим.