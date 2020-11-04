Американист прокомментировал ситуацию с выборами в США

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в беседе с RT о неопределённости исхода президентских выборов в США, отметив, что это связано с удалённым голосованием.
Американист прокомментировал ситуацию с выборами в США
  • Pixabay

По мнению специалиста, до начала пандемии кандидат от демократов Джо Байден был аутсайдером, но коронавирус, как отметил эксперт, на время «смешал все козыри Трампу».

При этом политолог отметил, что в настоящее время неопределённость присутствует.

«Благодарю тому, что многие голосовали по почте, удалённо. Результат будет известен через некоторое время, пока идут подсчёты», — заключил он.

Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в стране много мошенничества на выборах и он готов бороться с этим.

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