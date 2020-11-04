Американист прокомментировал ситуацию с выборами в США
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По мнению специалиста, до начала пандемии кандидат от демократов Джо Байден был аутсайдером, но коронавирус, как отметил эксперт, на время «смешал все козыри Трампу».
При этом политолог отметил, что в настоящее время неопределённость присутствует.
«Благодарю тому, что многие голосовали по почте, удалённо. Результат будет известен через некоторое время, пока идут подсчёты», — заключил он.
Ранее кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в стране много мошенничества на выборах и он готов бороться с этим.