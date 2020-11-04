Трамп побеждает по первым подсчётам во Флориде
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает на выборах президента США после подсчёта 6% в штате Флорида.
- Reuters
Как сообщает Fox News, Трамп набирает 57,2%.
Кандидат от Демократов Джо Байден получает 42%.
Ранее Трамп вновь опередил Байдена на выборах президента США после подсчёта 15% в штате Кентукки.
RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.
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