СМИ: Байден лидирует в ключевом штате Флорида по итогам подсчёта 52% голосов

Трамп побеждает по первым подсчётам во Флориде

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает на выборах президента США после подсчёта 6% в штате Флорида.
Трамп побеждает по первым подсчётам во Флориде
  • Reuters

Как сообщает Fox News, Трамп набирает 57,2%.

Кандидат от Демократов Джо Байден получает 42%.

Ранее Трамп вновь опередил Байдена на выборах президента США после подсчёта 15% в штате Кентукки.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.

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