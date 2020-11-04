Трамп вернул себе лидерство в Кентукки

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вновь опередил кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США после подсчёта 15% в штате Кентукки.

Reuters

Как сообщает Fox News, Трамп набирает 52,6%. Байден получает 45,9%. По первым подсчётам в штате лидировал Трамп, однако затем Байден вырвался вперёд. Штат Кентукки традиционно поддерживает Республиканскую партию и её представителей.