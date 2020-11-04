Трамп вернул себе лидерство в Кентукки
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вновь опередил кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США после подсчёта 15% в штате Кентукки.
- Reuters
Как сообщает Fox News, Трамп набирает 52,6%.
Байден получает 45,9%.
По первым подсчётам в штате лидировал Трамп, однако затем Байден вырвался вперёд.
Штат Кентукки традиционно поддерживает Республиканскую партию и её представителей.
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