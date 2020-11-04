Разведка Швейцарии назвала высокой террористическую угрозу в стране

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Официальный представитель Федеральной разведывательной службы Швейцарии Изабель Грабер заявила, что террористическая угроза в стране остаётся высокой, но разведка не располагает данными о готовящихся атаках.
Разведка Швейцарии назвала высокой террористическую угрозу в стране
  • Reuters

«Нападения в Вене и Ницце подтверждают прогнозы Федеральной разведывательной службы. Террористическая угроза в Швейцарии остаётся высокой. В настоящее время разведка не располагает конкретными сведениями о возможных нападениях в Швейцарии», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в стране возможны отдельные акты насилия со стороны некоторых радикально настроенных или психически неуравновешенных лиц.

Также Грабер заявила, что швейцарская разведка в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене со Швейцарией.

Так она прокомментировала арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.

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