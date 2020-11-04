Разведка Швейцарии назвала высокой террористическую угрозу в стране
- Reuters
«Нападения в Вене и Ницце подтверждают прогнозы Федеральной разведывательной службы. Террористическая угроза в Швейцарии остаётся высокой. В настоящее время разведка не располагает конкретными сведениями о возможных нападениях в Швейцарии», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что в стране возможны отдельные акты насилия со стороны некоторых радикально настроенных или психически неуравновешенных лиц.
Также Грабер заявила, что швейцарская разведка в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене со Швейцарией.
Так она прокомментировала арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.