Разведка Швейцарии назвала высокой террористическую угрозу в стране

Официальный представитель Федеральной разведывательной службы Швейцарии Изабель Грабер заявила, что террористическая угроза в стране остаётся высокой, но разведка не располагает данными о готовящихся атаках.

«Нападения в Вене и Ницце подтверждают прогнозы Федеральной разведывательной службы. Террористическая угроза в Швейцарии остаётся высокой. В настоящее время разведка не располагает конкретными сведениями о возможных нападениях в Швейцарии», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в стране возможны отдельные акты насилия со стороны некоторых радикально настроенных или психически неуравновешенных лиц.

Также Грабер заявила, что швейцарская разведка в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене со Швейцарией.

Так она прокомментировала арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.