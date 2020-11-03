Два человека задержаны в Швейцарии в связи с терактом в Вене

Два человека задержаны в Швейцарии в связи с террористическим актом в Вене. Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

#BREAKING Two arrested in Switzerland in connection with Austria attack: police pic.twitter.com/UAOnJJbTby — AFP news agency (@AFP) November 3, 2020

Как пишет RSI со ссылкой на пресс-релиз полиции, в Винтертуре (находится в кантоне Цюрих) задержаны двое молодых швейцарцев 18 и 24 лет.

«Двое мужчин были арестованы в Винтертуре во вторник днём ​​при сотрудничестве с властями Австрии», — говорится в заявлении ведомства.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.

В частности, как писала газета Kronen Zeitung, один подозреваемый был задержан в австрийском городе Линц.