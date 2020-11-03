Krone: подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в Линце

Подозреваемый по делу о теракте в Вене задержан в австрийском городе Линц. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Как пишет газета, операция по задержанию проводилась поздним утром, в районе 10:00 по местному времени. Спецподразделения провели штурм одной из квартир, в которой, как сообщили очевидцы, задержали мужчину.

Издание уточняет, что «одна или две женщины» проходят по делу как свидетели.

В материале подчёркивается, что, по данным Kronen Zeitung, задержанный в Линце «является исламистом», во время задержания его «застали врасплох».

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Как сообщили СМИ, число погибших достигло пяти.

Власти признали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.