Швейцарская разведка изучает возможные связи нападавших в Вене
- Reuters
«Что касается нападения в Вене, то в настоящее время Федеральная полиция и Федеральная разведывательная служба в тесном сотрудничестве с кантональными и австрийскими властями изучают возможные связи со Швейцарией», — приводит РИА Новости слова официального представителя Федеральной разведывательной службы Швейцарии Изабель Грабер.
Так она прокомментировала арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.
Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.
После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.