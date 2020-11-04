Швейцарская разведка изучает возможные связи нападавших в Вене

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Швейцарская разведка в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене со Швейцарией.
Швейцарская разведка изучает возможные связи нападавших в Вене
  • Reuters

«Что касается нападения в Вене, то в настоящее время Федеральная полиция и Федеральная разведывательная служба в тесном сотрудничестве с кантональными и австрийскими властями изучают возможные связи со Швейцарией», — приводит РИА Новости слова официального представителя Федеральной разведывательной службы Швейцарии Изабель Грабер.

Так она прокомментировала арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.

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