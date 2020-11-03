New York Post: на выборах в США выявили случаи голосования «мёртвых душ»

В Нью-Йорке участие в голосовании на выборах президента США приняли «мёртвые души». Об этом пишет американская газета New York Post.

По данным издания, Совет по выборам получил бюллетень, отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения, умершей в 2012 году.

Кроме того, бюллетень для досрочного голосования отправили избирательнице 1919 года рождения. Оба бюллетеня были признаны действительными.

«Я считаю, что это лишь верхушка айсберга», — цитирует газета представителя Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри.

Он отметил, что полиция Нью-Йорка и окружная прокуратура должны провести расследование.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о беспорядке с голосованием на выборах президента по почте в Нью-Йорке. Он призвал голосовать на избирательных участках.

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах. RT ведёт текстовую трансляцию.