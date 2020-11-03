New York Post: на выборах в США выявили случаи голосования «мёртвых душ»

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В Нью-Йорке участие в голосовании на выборах президента США приняли «мёртвые души». Об этом пишет американская газета New York Post.
New York Post: на выборах в США выявили случаи голосования «мёртвых душ»
  • Reuters

По данным издания, Совет по выборам получил бюллетень, отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения, умершей в 2012 году.

Кроме того, бюллетень для досрочного голосования отправили избирательнице 1919 года рождения. Оба бюллетеня были признаны действительными.

«Я считаю, что это лишь верхушка айсберга», — цитирует газета представителя Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри.

Он отметил, что полиция Нью-Йорка и окружная прокуратура должны провести расследование.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о беспорядке с голосованием на выборах президента по почте в Нью-Йорке. Он призвал голосовать на избирательных участках.

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах. RT ведёт текстовую трансляцию.

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