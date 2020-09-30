Трамп призвал голосовать на участках, а не по почте

Президент США Дональд Трамп заявил о беспорядке с голосованием на выборах главы государства по почте в Нью-Йорке и призвал голосовать на избирательных участках.

«Ничего себе! 100 тыс. бюллетеней по почте в Нью-Йорке — полный беспорядок. Мэр и губернатор не имеют понятия о том, что делать. Большая фальсификация, это непоправимо!» — написал он в Twitter.

Он призвал исправить ситуацию.

«Отзовите бюллетени, выходите и голосуйте, как в прошлые десятилетия, когда не было проблем!» — заявил Трамп.

Ранее в Кливленде состоялся первый раунд дебатов между действующим президентом — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Подробнее — в материале RT.