Трамп призвал голосовать на участках, а не по почте

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Президент США Дональд Трамп заявил о беспорядке с голосованием на выборах главы государства по почте в Нью-Йорке и призвал голосовать на избирательных участках.
Трамп призвал голосовать на участках, а не по почте
  • Reuters

«Ничего себе! 100 тыс. бюллетеней по почте в Нью-Йорке — полный беспорядок. Мэр и губернатор не имеют понятия о том, что делать. Большая фальсификация, это непоправимо!» — написал он в Twitter.

Он призвал исправить ситуацию.

«Отзовите бюллетени, выходите и голосуйте, как в прошлые десятилетия, когда не было проблем!» — заявил Трамп.

Ранее в Кливленде состоялся первый раунд дебатов между действующим президентом — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Подробнее — в материале RT.

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