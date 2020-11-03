При теракте в Вене пострадала гражданка Словакии
- Reuters
«Могу подтвердить, что австрийская сторона информировала нас о том, что среди пострадавших во время инцидента в Вене в понедельник (2 ноября. — RT) есть одна гражданка Словакии, получившая ранения», — цитирует его телеканал TA3.
Дипмиссия Словакии оказывает ей всю необходимую помощь.
По словам представителя словацкого МИД, посол в Австрии лично посетил пострадавшую в больнице Вены.
Ранее стало известно, что во время теракта в Вене погиб гражданин Германии.
Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.
После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.