При теракте в Вене пострадала гражданка Словакии

Гражданка Словакии пострадала в результате террористической атаки в Вене, её состояние оценивается медиками как удовлетворительное, заявил пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага.

«Могу подтвердить, что австрийская сторона информировала нас о том, что среди пострадавших во время инцидента в Вене в понедельник (2 ноября. — RT) есть одна гражданка Словакии, получившая ранения», — цитирует его телеканал TA3.

Дипмиссия Словакии оказывает ей всю необходимую помощь.

По словам представителя словацкого МИД, посол в Австрии лично посетил пострадавшую в больнице Вены.

Ранее стало известно, что во время теракта в Вене погиб гражданин Германии.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.