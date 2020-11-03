При теракте в Вене погиб гражданин Германии

Во время террористической атаки в Вене погиб гражданин Германии. Об этом рассказал немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

«У нас есть печальное известие, что гражданин Германии числится жертвой нападения в Вене. Наши соболезнования семьям и друзьям», — написал он в Twitter.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил о четырёх погибших и 22 пострадавших при теракте в Вене.

Вечером 2 ноября в нескольких районах Вены произошла стрельба. Власти назвали атаку терактом. Один из стрелков был ликвидирован.

После террористической атаки в Вене полиция провела 18 обысков, задержаны 14 человек.