В МИД Италии призвали Европу к совместным действиям против терроризма
- Reuters
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Это очередное подлое нападение, которое мы решительно осуждаем. Италия выражает свою близость австрийскому народу. Европа должна действовать», — написал министр.
На своей странице в Facebook глава МИД выступил с конкретными предложениями. В частности, по его словам, необходимо усилить борьбу с нелегальными мигрантами и ужесточить проверки в религиозных учреждениях.
Также он предложил принять что-то вроде Патриотического акта по модели США, что позволило бы расширить полномочия спецслужб стран Европы.
Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».