В МИД Италии призвали Европу к совместным действиям против терроризма

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал страны Европы к совместным действиям для противостояния терроризму.
В МИД Италии призвали Европу к совместным действиям против терроризма
  • Reuters

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Это очередное подлое нападение, которое мы решительно осуждаем. Италия выражает свою близость австрийскому народу. Европа должна действовать», — написал министр.

На своей странице в Facebook глава МИД выступил с конкретными предложениями. В частности, по его словам, необходимо усилить борьбу с нелегальными мигрантами и ужесточить проверки в религиозных учреждениях.

Также он предложил принять что-то вроде Патриотического акта по модели США, что позволило бы расширить полномочия спецслужб стран Европы.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».

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