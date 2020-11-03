Россия и Австрия активизируют сотрудничество по борьбе с терроризмом

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в эфире Первого канала, что Москва и Вена усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом после стрельбы в австрийской столице.

«Отмечено в телеграмме соболезнований президента России: готовность к самому тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом. Я думаю, что это направление будет получать новое развитие в наших двухсторонних связях. И эту установку мы уже реализуем на практике», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что Австрия и так проводит «очень ответственную и взвешенную политику» в вопросах обеспечения безопасности. В связи с этим посол полагает, что каких-то кардинальных изменений в этом вопросе в стране не будет.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».