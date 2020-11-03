За сутки в Польше выявили более 19 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Польше зафиксировали более 19 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в Польше выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что общее число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 в Польше превысило 414 тыс.

Также за 24 часа в стране из-за коронавируса скончались 227 человек, в результате чего общее число жертв болезни достигло 6102.

24 октября стало известно, что президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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