За сутки в Польше выявили более 19 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Уточняется, что общее число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 в Польше превысило 414 тыс.
Также за 24 часа в стране из-за коронавируса скончались 227 человек, в результате чего общее число жертв болезни достигло 6102.
24 октября стало известно, что президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.