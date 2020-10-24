У президента Польши выявили коронавирус
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«Вчера президенту Анджею Дуде сделали тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич перешёл на удалённый режим работы после контакта с заболевшим коронавирусом главой МИД Словении Анже Логаром.
Также на самоизоляцию перешёл премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, была выявлена коронавирусная инфекция.