Премьер Болгарии ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 у члена кабмина

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
Премьер Болгарии ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 у члена кабмина
  • Reuters

«В 16:00 замминистра Нанков сообщил мне, что у него положительный результат теста на COVID-19. Жду распоряжений санитарных властей, а до того момента буду на самоизоляции. Был с ним в контакте пять дней назад», — написал премьер Болгарии в Facebook.

Борисов добавил, что утром 23 октября получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Как уточняет ТАСС, на самоизоляцию также отправятся министр регионального развития и благоустройства, министр финансов и министр сельского хозяйства республики.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию и ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

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