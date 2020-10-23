Премьер Болгарии ушёл на самоизоляцию из-за COVID-19 у члена кабмина
- Reuters
«В 16:00 замминистра Нанков сообщил мне, что у него положительный результат теста на COVID-19. Жду распоряжений санитарных властей, а до того момента буду на самоизоляции. Был с ним в контакте пять дней назад», — написал премьер Болгарии в Facebook.
Борисов добавил, что утром 23 октября получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Как уточняет ТАСС, на самоизоляцию также отправятся министр регионального развития и благоустройства, министр финансов и министр сельского хозяйства республики.
Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев прервал визит в Эстонию и ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом.