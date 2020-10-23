Глава МИД Латвии ушёл на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич перешёл на удалённый режим работы после контакта с заболевшим коронавирусом главой МИД Словении Анже Логаром.

«Только что получили известие о том, что у министра иностранных дел Словении Анже Логара, который посетил страны Балтии, был констатирован COVID-19», — написал дипломат в Twitter.

Он отметил, что, поскольку признан контактным лицом, будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удалённо.

Ранее правительство Латвии с целью уменьшения распространения коронавирусной инфекции обязало всех жителей страны носить маски в общественных местах.