Президент Аргентины заявил, что привьётся российской вакциной от COVID-19

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Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что привьётся российской вакциной от COVID-19, но только когда она станет доступна для остального населения.
Президент Аргентины заявил, что привьётся российской вакциной от COVID-19
  • Reuters

«Конечно», — ответил глава государства на соответствующий вопрос РИА Новости.

По словам Фернандеса, у него есть два образца, присланные из России.

«Но мне кажется нечестным вакцинироваться, тогда как другие аргентинцы не могут этого сделать», — подчеркнул президент.

Всего в Аргентине 31 002 пациента с COVID-19 скончались, 973 939 человек выздоровели.

Ранее Фернандес сообщил, что власти страны продлили ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, до 8 ноября.

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