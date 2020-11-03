Президент Аргентины рассказал о планах по поставкам российской вакцины «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.

«Они смогут предоставить нам 10 млн доз, их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, ещё 15 млн доз», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Всего в Аргентине 31 002 пациента с COVID-19 скончались, 973 939 человек выздоровели.

Ранее Фернандес сообщил, что власти страны продлили ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, до 8 ноября.