Президент Аргентины рассказал о планах по поставкам российской вакцины «Спутник V»

Короткая ссылка
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.
Президент Аргентины рассказал о планах по поставкам российской вакцины «Спутник V»
  • © Российский Фонд Прямых Инвестиций

«Они смогут предоставить нам 10 млн доз, их мы сможем иметь в декабре, и в первых числах января мы могли бы получить, как мне говорят, ещё 15 млн доз», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Всего в Аргентине 31 002 пациента с COVID-19 скончались, 973 939 человек выздоровели.

Ранее Фернандес сообщил, что власти страны продлили ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, до 8 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить