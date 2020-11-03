В МИД Турции осудили теракт в Вене

В МИД Турции осудили стрельбу в Вене, в результате которой погибли по меньшей мере три человека.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого ведомства.

«Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время», — указывается в сообщении.

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. В результате произошедшего погибли по меньшей мере три мирных человека.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.