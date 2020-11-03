В МИД Турции осудили теракт в Вене
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого ведомства.
«Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время», — указывается в сообщении.
Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. В результате произошедшего погибли по меньшей мере три мирных человека.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.
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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.