Премьер Индии высказался о стрельбе в Вене
- Reuters
Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
«Глубоко шокирован и опечален подлыми террористическими атаками в Вене. Индия поддерживает Австрию в это трагическое время. Мои мысли с жертвами и их семьями», — написал он.
Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families.— Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020
Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. В результате произошедшего погибли по меньшей мере три мирных человека.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.
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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.