Премьер Индии высказался о стрельбе в Вене

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал теракт в Австрии.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«Глубоко шокирован и опечален подлыми террористическими атаками в Вене. Индия поддерживает Австрию в это трагическое время. Мои мысли с жертвами и их семьями», — написал он.

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families. — Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. В результате произошедшего погибли по меньшей мере три мирных человека.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал данную атаку терактом. В свою очередь глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что один из стрелков был сторонником «Исламского государства»*.

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.