Трамп прокомментировал теракт в Вене

Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Австрии.

На своей странице в Twitter он назвал произошедшее «гнусным актом терроризма».

«Наши молитвы с жителями Вены после очередного гнусного террористического акта в Европе. Эти подлые нападения в отношении невинных людей должны быть прекращены», — написал он.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Вместе с этим он вновь повторил, что Соединённые Штаты поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом.

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека, а 15 пострадали.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене терактом.

RT ведёт прямую трансляцию.