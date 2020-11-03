Трамп прокомментировал теракт в Вене

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Австрии.
Трамп прокомментировал теракт в Вене
  • Reuters

На своей странице в Twitter он назвал произошедшее «гнусным актом терроризма».

«Наши молитвы с жителями Вены после очередного гнусного террористического акта в Европе. Эти подлые нападения в отношении невинных людей должны быть прекращены», — написал он.

Вместе с этим он вновь повторил, что Соединённые Штаты поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом.

Поздно вечером 2 ноября в разных местах Вены произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли по меньшей мере два человека, а 15 пострадали.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене терактом.

RT ведёт прямую трансляцию.

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