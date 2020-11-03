В МВД Австрии сообщили об усилении мер безопасности по всей стране

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Меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах. Об этом в эфире ORF заявил представитель МВД страны Гаральд Зёрёс.
В МВД Австрии сообщили об усилении мер безопасности по всей стране
  • Reuters

«Само собой разумеется, предприняты усиления (мер безопасности. — RT) по всей стране, на границах. Фокус тут, конечно, на всей стране, но в таких ситуациях нужно, поскольку доступное число персонала ограничено, определять отдельные зоны, которые охраняются сильнее», — цитирует РИА Новости Зёрёса.

Он уточнил, что, на данный момент наиболее охраняемыми зонами являются центральные районы Вены.

Представитель МВД подчеркнул, что власти призывают граждан по всей стране не выходить на улицу без необходимости.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших. В МВД Австрии назвали произошедшее терактом.

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