В Вене отменили занятия в школах в связи с терактом
- Reuters
«Канцлер (Австрии Себастьян Курц. — RT) договорился с бургомистром Вены о том, что завтра учёба в школе отменяется, если родители в состоянии, они могут оставить детей дома», — приводит ТАСС слова министра.
Нехаммер также призвал людей по возможности оставаться дома и не заезжать в центр города.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, устроенной в Вене неизвестными, в больницы попали 15 человек.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.