В Вене отменили занятия в школах в связи с терактом

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В Вене 3 ноября учёба в школах отменена из-за теракта. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
В Вене отменили занятия в школах в связи с терактом
  • Reuters

«Канцлер (Австрии Себастьян Курц. — RT) договорился с бургомистром Вены о том, что завтра учёба в школе отменяется, если родители в состоянии, они могут оставить детей дома», — приводит ТАСС слова министра.

Нехаммер также призвал людей по возможности оставаться дома и не заезжать в центр города.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, устроенной в Вене неизвестными, в больницы попали 15 человек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

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