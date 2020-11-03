Число жертв землетрясения в Турции достигло 98

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.

Reuters

«В результате землетрясения погибли 98 граждан. Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны (из больниц. — RT)», — приводит ТАСС сообщение. Ранее сообщалось о 95 погибших. 30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.