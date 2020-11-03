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Число жертв землетрясения в Турции достигло 95

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Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 95. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 95
  • Reuters

«В результате землетрясения погибли 95 человек. Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны (из больниц. — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось о 91 погибшем.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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