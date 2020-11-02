За сутки в КНР выявлено 24 случая коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Отмечается, что 21 из числа новых случаев является ввозным, три выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Всего с начала пандемии в Китае был зафиксирован 86 021 случай заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что Китай проводит клинические испытания 13 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.