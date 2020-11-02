За сутки в КНР выявлено 24 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 24 случая заболевания коронавирусом и 30 бессимптомных носителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Отмечается, что 21 из числа новых случаев является ввозным, три выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Всего с начала пандемии в Китае был зафиксирован 86 021 случай заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что Китай проводит клинические испытания 13 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четыре из которых находятся на третьей стадии исследований.