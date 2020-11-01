Число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 9,1 млн
За прошедшие сутки в США выявили более 81 тыс. случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 9 127 108.
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число летальных исходов в США превысило 230 тыс.
Ранее в Нью-Йорке ввели трёхдневный карантин для приезжающих.
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