В Нью-Йорке ввели трёхдневный карантин для приезжающих

Все без исключения приезжающие в штат Нью-Йорк из других американских штатов обязаны пройти трёхдневный карантин, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Об этом сообщает NBC.

Куомо информировал о решении отменить прежний режим, обязывающий проходить 14-дневный карантин всех прибывающих в Нью-Йорк из 43 других штатов и территорий страны.

Уточняется, что все люди, въезжающие в Нью-Йорк, теперь должны соблюдать карантин в течение трёх дней, прежде чем сдавать тест на коронавирус.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в Англии карантин будет введён с 5 ноября и продлится до 2 декабря.