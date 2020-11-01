Вирусолог оценил сообщения о заболеваемости людей в очках COVID-19

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Анастасия Румянцева
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заболевают коронавирусом.
Вирусолог оценил сообщения о заболеваемости людей в очках COVID-19
  • Pixabay

«Это вообще интересное наблюдение, конечно. Мы должны использовать все возможные способы… Нам нужно следить за гигиеной полости рта — полоскания, например. Особенно полоскания, если применять вещества, которые будут действовать на вирус. Они снизят концентрацию вируса в полости рта, и, значит, меньше вируса будет выдыхаться», — рассказал эксперт.

Альтштейн отметил, что вирус проникает в организм через нос и через слизистую глаз.

«Если вы защищаете маской нос, а глаза защищаем очками или щитком — это тоже может дать пусть небольшой, но всё-таки эффект. Но ни в коем случае ношение очков не отменяет ношение масок и использование всех остальных средств», — заключил он.

Как ранее рассказал доктор биологических наук Сергей Нетёсов, китайские исследователи пришли к выводу, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заболевают коронавирусом.

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