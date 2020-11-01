Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 42

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 42. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Reuters

«По последним данным, погибли 42 человека. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось о 39 погибших. 30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.