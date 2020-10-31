Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 39
Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 39. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
- Reuters
«По последним данным, погибли 39 человек. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось о 37 погибших.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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