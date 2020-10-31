Эрдоган сообщил о 37 погибших при землетрясении в Турции

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции погибли 37 человек.
Эрдоган сообщил о 37 погибших при землетрясении в Турции
  • Reuters

«На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасены 103 человека с травмами», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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