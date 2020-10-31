Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 35
Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 35. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
- Reuters
«У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости Коджу.
Ранее сообщалось о 28 погибших.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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