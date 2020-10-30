Алиев заявил о готовности оказать Турции помощь после землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности страны оказать Турции помощь в связи с землетрясением в Эгейском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Глава государства сообщил, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране всяческую помощь», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Алиеву за телефонный звонок и оказанное внимание.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 321 пострадал.