Алиев заявил о готовности оказать Турции помощь после землетрясения
- Reuters
«Глава государства сообщил, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране всяческую помощь», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Алиеву за телефонный звонок и оказанное внимание.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков погибли шесть человек и 321 пострадал.