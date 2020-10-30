Глава Пентагона провёл переговоры с премьер-министром Израиля

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Глава Пентагона Марк Эспер провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королём Иордании Абдаллой II.
Глава Пентагона провёл переговоры с премьер-министром Израиля
  • Reuters
  • © Danny Wild

В ходе переговоров с израильским премьером Эспер обсудил поддержку Тель-Авива со стороны Вашингтона, а также соглашения между Израилем с ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что встреча с иорданским королём была посвящена темам сотрудничества двух стран и текущей ситуации в регионе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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