Глава Пентагона провёл переговоры с премьер-министром Израиля

Глава Пентагона Марк Эспер провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королём Иордании Абдаллой II.

В ходе переговоров с израильским премьером Эспер обсудил поддержку Тель-Авива со стороны Вашингтона, а также соглашения между Израилем с ОАЭ и Бахрейном о нормализации отношений, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что встреча с иорданским королём была посвящена темам сотрудничества двух стран и текущей ситуации в регионе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.