Помпео провёл телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные разговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он призвал обе стороны к поиску дипломатического разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Госсекретарь Помпео потребовал от лидеров выполнить свои обязательства по прекращению боевых действий и поиску дипломатического решения нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Как подчеркнул Помпео, у данного конфликта нет военного решения.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова к «взаимным уступкам» для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, однако никогда не будет готова капитулировать.

При этом, как отмечал президент Азербайджана, прекращение огня в Карабахе и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.