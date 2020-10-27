Помпео провёл телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
- Reuters
«Госсекретарь Помпео потребовал от лидеров выполнить свои обязательства по прекращению боевых действий и поиску дипломатического решения нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Как подчеркнул Помпео, у данного конфликта нет военного решения.
Ранее Пашинян заявил, что Армения готова к «взаимным уступкам» для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, однако никогда не будет готова капитулировать.
При этом, как отмечал президент Азербайджана, прекращение огня в Карабахе и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.