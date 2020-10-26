Пашинян заявил о готовности Армении к «взаимным уступкам» по Карабаху

Армения готова к «взаимным уступкам» для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, однако никогда не будет готова капитулировать. Об этом во время прямого эфира на странице в Facebook заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Я хочу, чтобы мы все чётко понимали, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха. Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готов капитулировать», — цитирует ТАСС Пашиняна.

Как отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, прекращение огня в Карабахе и нормализация отношений с Арменией возможны после полного вывода армянских сил из региона.

19 октября Пашинян и Алиев заявили, что готовы провести в Москве переговоры по Карабаху.