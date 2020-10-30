Страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно

Страны Евросоюза получат вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 одновременно и на одинаковых условиях. Об этом заявила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Приоритетом является гарантия справедливого распределения вакцины между членами ЕС. Здесь у меня есть хорошая новость для вас: все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией COVID-19.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), Бельгия является страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в ЕС.