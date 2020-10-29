Британия предложила Франции помощь в расследовании нападения в Ницце

Глава британского Форин Офис Доминик Рааб выразил готовность Лондона помочь Франции в преследовании ответственных за нападение в Ницце.

«Великобритания стоит плечом к плечу с Францией в печали, шоке и солидарности в связи с ужасными событиями в Ницце. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями, и мы предлагаем любую поддержку французскому народу в преследовании ответственных за это страшное нападение», — говорится в заявлении Рааба.

Ранее в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший повторял «Аллах акбар», одна из жертв обезглавлена.

Макрон отправился в созданный после инцидента кризисный центр. Как заявил премьер страны Жан Кастекс, ответ французских властей на нападение будет быстрым и жёстким.