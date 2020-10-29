Путин направил Макрону соболезнования после атаки в Ницце

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Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после нападения в Ницце, где погибли три человека.
Путин направил Макрону соболезнования после атаки в Ницце
  • Reuters

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — цитирует послание РИА Новости.

Ранее в Ницце мужчина совершил нападение с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Согласно последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере три человека.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший повторял «Аллах акбар», одна из жертв обезглавлена.

Макрон отправился в созданный после инцидента кризисный центр. Как заявил премьер страны Жан Кастекс, ответ французских властей на нападение будет быстрым и жёстким.

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